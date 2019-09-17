РИАМО - 17 сен. В столице проведены все необходимые работы по подготовке систем тепло- и энергоснабжения к отопительному сезону, также в городе модернизируют инженерную инфраструктуру, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел насосно-перекачивающую станцию «Марьинская» ПАО «МОЭК» (Задонский проезд, дом №9).

«Москва полностью готова к отопительному сезону. В течение летних месяцев были проведены необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций», - сказал Собянин.

Он отметил, что также ведется работа по модернизации городской инженерной инфраструктуры. Уровень износа коммунальных сетей и оборудования в столице снижается.

К новому отопительному сезону были своевременно подготовлены более 70 тысяч зданий столицы, в том числе 33,7 тысячи жилых домов, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

«Хороший пример модернизации – насосная станция «Марьинская», которая обеспечивает теплоснабжение 400 тысяч жителей Братеева и Марьина. В результате проведенных работ она стала безопаснее, чище с экологической точки зрения и теперь работает в автоматическом режиме», – пояснил мэр.

Он подчеркнул, что все работы на станции провели в короткие сроки. За лето там полностью обновили оборудование.

Кроме того, на станции «Марьинская» заменили фундаменты и разводящую сеть трубопроводов. Часть замененных насосов эксплуатировалась с 1993 года — с открытия объекта.

Такую же модернизацию провели на НПС «Бирюлево-Борисовская», введенной в эксплуатацию в 1987 году. Она обеспечивает теплоснабжение 784 зданий в районах Зябликово, Северное и Южное Орехово-Борисово, включая 428 жилых домов, 51 школу, 61 детский сад, 10 больниц, 225 административных зданий и девять зданий иного назначения.