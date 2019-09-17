РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 сен. Делегация Национальной академии таможни, акцизов и противодействия наркотикам Индии посетила музей Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина в рамках встречи по обмену опытом, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Во время экскурсии гости из Индии увидели богатую экспозицию музея, среди экспонатов которой есть уникальные фотографии, связанные с жизнью и деятельностью самого известного выпускника Люберецкого ремесленного училища 1951 года – первого космонавта планеты Юрия Гагарина», – сказал Ружицкий.

По его словам, экскурсия в музей последовала за посещением иностранной делегацией Российской таможенной академии (РТА).

Представители зарубежных учебных заведений часто становятся гостями академии, обмениваются опытом, изучают российские методики преподавания, знакомятся с образовательным процессом. По традиции, вслед за посещением РТА каждая делегация направляется в музей имени Юрия Гагарина.