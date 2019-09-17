РИАМО - 17 сен. Сельхозорганизации Московской области продолжают полевые работы, а в 10 городских округах региона сев озимых культур уже завершен, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Десять городских округов Подмосковья завершили сеять озимые культуры под урожай 2020 года. Сев озимых проводится в оптимальные агротехнические сроки и на данный момент продолжается», - сказал Разин.

По его словам, в числе передовых городской округ Луховицы. Здесь посеяно 11,4 тысячи гектара, было запланировано 10,9 тысячи гектара, таким образом, выполнено 104% сева. Также в лидерах Сергиево-Посадский, Одинцовский городские округа и городской округ Шаховская.

«Всего засеяно озимыми культурами в регионе на сегодня порядка 73 тысяч гектаров, то есть 74% к запланированной площади. Площадь озимого клина области составляет 97,8 тысячи гектаров», - отметил министр.

Он уточнил, что на сегодняшний день в регионе посеяно 60,7 тысячи гектара озимых зерновых. В том числе пшеницы озимой посажено 58 тысяч гектаров, рожь засеяна на площади 1,2 тысячи гектара и тритикале – на 1,6 тысячи гектара.

Вся техника работает на полях в регионе, сев озимых продолжается.