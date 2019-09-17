РИАМО - 17 сен. В четверг, 19 сентября, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция, посвященная итогам проведения в Подмосковье социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность!».

В мероприятии примут участие:

– заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции Виктор Владимирович Кузнецов;

– заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Александрович Севостьянов.

Социальная кампания, организованная Госавтоинспекцией Московской области при поддержке региональных Главного управления по информационной политике и министерства образования, проходила с 1 июня по 1 сентября текущего года в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

В ходе пресс-конференции выступающие более подробно расскажут о реализации мероприятий социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность!» и обеспечении безопасности на дорогах Московской области.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, 5-я Магистральная улица, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», «Хорошевская»).

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Контактное лицо – Мария Дмитриева

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