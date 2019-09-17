РИАМО - 17 сен. Цех по утилизации вторичных энергоресурсов химических производств, который построили на улице Дзержинского в Орехово-Зуеве, получил заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь здания составляет 446 квадратных метров. Объект получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

Производственная часть здания представлена цехом с водогрейным газовым котлом и сопутствующим производственным оборудованием. Внутренняя отделка запроектирована в зависимости от функционального назначения помещений. При его возведении учитывались экологические, санитарные и пожарные требования.

Цех был возведен застройщиком АО «Карболит» за счет средств инвестора.