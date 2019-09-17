РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 сен. Предпринимателям Балашихи рассказали о мерах поддержки субъектов малого среднего и крупного бизнеса и этапах продвижения бизнеса на международный рынок, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча с предпринимателями Балашихи прошла в Торгово-промышленной палате.

«Мы пригласили к нам представителя фонда внешнеэкономической деятельности (Московской области – ред.), чтобы он рассказал нашим предпринимателям (из Балашихи – ред.) об алгоритме продвижения бизнеса на международный уровень. Также о мерах поддержки, которые предоставляются субъектам малого, среднего и крупного бизнеса как со стороны правительства Московской области, так и самого фонда», – сказал президент торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

Он добавил, что более 20 крупных предприятий из Балашихи являются экспортерами. В настоящий момент торгово-промышленная палата городского округа ставит перед собой задачу – продвинуть на внешний рынок субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заместитель директора фонда внешнеэкономической деятельности Московской области Максим Черепахин рассказал о том, что они оказывают содействие экспортно-ориентированным предприятиям по выходу на внешние рынки.

«Экспорт – драйвер бизнеса. Это улучшение имиджа, увеличение объема производства, контроль сезонных скачков в бизнесе, поиск новых партнеров. Все это положительно сказывается на создании новых рабочих мест, качестве продукции», – пояснил Черепахин.

Торгово-промышленная палата Балашихи основана в 1997 году. В нее входят около 200 предприятий и организаций. Объединение защищает интересы малого, среднего и крупного бизнеса.