РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 сен.Сотрудники ГИБДД Люберец с начала учебного года проводят рейд, во время которого проверяют соблюдение водителями правил безопасной перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С целью изучения фактического использования родителями детских удерживающих устройств при подвозе детей к образовательной организации, с начала нового учебного года сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с активистами Молодой гвардии ВПП Единая Россия и инициативными группами граждан «Родительский патруль» проводится мониторинг вблизи детских дошкольных образовательных организаций», – говорится в сообщении.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих его весу и росту.

«Уважаемые родители! Перевозка детей в кресле – одна из главных гарантий безопасности. При перевозке детей в транспортном средстве всегда используйте специальные детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка и пристегивайте ребенка ремнями безопасности. Детское кресло гораздо важнее в качестве средства пассивной безопасности для вашего ребенка, нежели в качестве реквизита автомашины для демонстрации сотруднику ГИБДД», – завершается в сообщении.