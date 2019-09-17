РИАМО – 17 сен. С начала 2019 года управлением государственного охотничьего надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области выдано 6,1 тысячи охотничьих билетов единого федерального образца, в реестре охотников региона зарегистрировано более 200 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В рамках предоставления государственных услуг с начала текущего года управлением государственного охотничьего надзора Минсельхозпрода региона выдано 6,1 тысячи охотничьих билетов. Заявлений за этот период поступило порядка 7 тысяч. Отмечу, что среди получивших документ не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он дополнил, что всего в Подмосковье в государственном охотхозяйственном реестре зарегистрировано более 200 тысяч охотников. За аналогичный период прошлого года выдано 5,5 тысяч билетов.

Наибольшее количество билетов выдается в МФЦ густонаселенных городских округов - в Люберцах, Химках, Балашихе, Мытищах, Щелкове, Одинцове, Солнечногорске.

«Наименьшее количество билетов выдается в МФЦ городских округов Серебряные Пруды, Лотошино, Электрогорск», – отмечается в сообщении.

Охотничий билет выдается гражданам РФ, зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания в Московской области, обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума.