РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольске полицейские задержали 20-летнюю сотрудницу медучреждения, подозреваемую в краже у коллеги банковской карты и снятии с нее свыше 69 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 46-летней сотрудницы медучреждения на улице Кирова о том, что неизвестная украла ее банковскую карту и сняла с нее более 69 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана 20-летняя местная жительница, также являющаяся сотрудницей медучреждения. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.