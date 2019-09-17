РИАМО – 17 сен. В связи с проведением ремонтных работ на плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: улица Маши Порываевой, владение 7, плата за проезд на парковку не взимается, сообщается на сайте ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«Въезд и выезд на парковку осуществляется в автоматическом режиме при приближении автомобиля к шлагбауму», – говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или по номеру «3210» с мобильного.