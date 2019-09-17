РИАМО - 17 сен. В экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» 21 сентября примут участие сотрудники и воспитанники образовательных учреждений Подмосковья, им выдадут инвентарь и саженцы, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сотрудники и воспитанники свыше 3 тысяч образовательных организаций Подмосковья примут участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Масштабная акция будет проходить в Подмосковье 21 сентября. К ней присоединятся все школы, колледжи и высшие учебные учреждения. Среди участников также воспитанники детских домов региона и сотрудники министерства образования», – сказала Забралова.

По ее словам, на специально отведенных площадках на территории Московской области всем участникам акции выдадут инвентарь и саженцы для посадки.

«Воспитанники и сотрудники подмосковных образовательных учреждений традиционно являются активными участниками акции. Вдвойне приятно, что на мероприятие приходят также родители наших учеников. Это прекрасная возможность не только провести субботний день на свежем воздухе, но и озеленить наш регион», – добавила Забралова.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится на территории региона с 2013 года. Она проводится для восстановления леса в области. В этом году массовую высадку деревьев и кустарников проведут 21 сентября. В ней могут принять участие порядка 120 тысяч человек.