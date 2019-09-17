РИАМО – 17 сен. С 2017 года в Московской области обучили более 500 сурдопереводчиков и тифлокомментаторов, в текущем году обучат еще около 150 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В регионе, начиная с 2017 года, социальные работники и специалисты управлений социальной защиты проходят обучение по сурдопереводу и тифлокомментированию.

«С 2017 года обучение прошли уже 526 специалистов, в этом году специальное обучение пройдут 148 наших социальных работников. Переобучение наших специалистов русскому жестовому языку и тифлокомментированию важная задача, мы тем самым обеспечиваем доступность социальных услуг и повышаем профессиональный уровень и компетентность специалистов», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Ежегодно в областном бюджете на указанные цели предусмотрено около 1,5 миллионов рублей.