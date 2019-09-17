РИАМО – 17 сен. Автобусы «Мострансавто» доставят участников ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая состоится 21 сентября в муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для перевозки подмосковных школьников и студентов, а также жителей и гостей Московской области на центральную площадку посадки деревьев в Одинцовском городском округе и обратно будет выделено 10 автобусов (ЛиАЗ -5250, ГолАЗ-6228 и другие) большой вместимости из семи филиалов предприятия», – отмечается в сообщении.

Сотрудники «Мострансавто» не только перевезут жителей региона, но и сами примут участие в акции.

«В рамках предыдущего мероприятия более 300 работников посадили новые кустарники и деревья в разных районах Подмосковья», – уточняется в материале.

Цель акции «Наш лес. Посади свое дерево» – восстановление лесного фонда. На землях муниципальных образований определено более тысячи участков, на которых планируется высадить свыше 70 тысяч деревьев и кустарников. На землях лесного фонда подобрано 63 участка. На них будет высажено более 540 тысяч сеянцев ели и сосны.