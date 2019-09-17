РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольске активисты рассказали прохожим о вреде употребления наркотических средств в рамках акции «Вместе против наркотиков», сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 17 сентября, в Подольске прошла акция «Вместе против наркотиков», целью которой являлось оповещение граждан (прохожих) о вреде наркотиков и способах профилактической помощи. Участие в акции приняли специалисты по работе с молодежью, активисты Василиса Власова и Ирина Зейналова», - говорится в сообщении.

Организатором акции является комитет по делам молодежи администрации городского округа.