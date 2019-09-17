РИАМО - 17 сен. Воспитанники Истринского школьного лесничества сделали подарок городскому парку — передали собственноручно выращенные сеянцы каштанов и провели от открытый урок для учащихся 4-6 классов средней общеобразовательной школы №3 Истры, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сентябрь – активная пора для лесников, это время посадки деревьев. Мы очень гордимся тем, что наши юные лесоводы из школьных лесничеств не только научились выращивать сеянцы, ухаживать за ними, но и показывают достойный пример как ровесникам, так и взрослым», - отмечается в материале.

Сеянцы юные лесничие из городского округа Истра вырастили в Новоиерусалимском питомнике. Своим опытом они поделились на открытом уроке со школьниками. Кроме того, ребята рассказали о важности деревьев для жизни человека.

На данный момент на территории Московской области работает 128 школьных лесничеств, которые объединяют более 2 тысяч ребят. Под руководством педагогов и специалистов лесного хозяйства ребята познают лесные науки и лесоводческие премудрости.