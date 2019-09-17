РИАМО – 17 сен. В 2019 году на средства, полученные от платных парковок, в Донском районе на юге Москвы провели благоустройство дворовых территорий, к настоящему времени в районе благоустроено уже 8 дворов и еще по двум адресам продолжаются работы, сообщается на сайте ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«На деньги от платных парковок в районе в этом году обустроили пешеходные тротуары и парковочные карманы, отреставрировали детские и спортивные площадки, а также обустроили газоны и установили ограждения», – говорится в сообщении.

Все деньги от платных парковок распределяются между префектурами и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства.

«Так, в 2019 году в бюджет города авансом было направлено почти 4,5 миллиарда рублей, собранных с платных парковок. Отметим, все работы проводятся с учетом пожеланий жителей. Выбрать понравившийся проект можно на портале «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам. Отчеты о запланированных и проведенных работах публикуются на официальных сайтах управ», – уточняется в материале.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или по номеру «3210» с мобильного.