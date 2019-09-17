РИАМО – 17 сен. Строительство храма Смоленской иконы Божией матери в столичном районе Фили-Давыдково планируют завершить летом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Объект возводится в рамках программы строительства православных храмов в Москве.

«На сегодняшний день строительный контур здания закрыт, основные коммуникации подведены, начинается работа по отделке помещений. Полностью все строительные и отделочные работы планируется завершить летом будущего года», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В свою очередь главный куратор программы строительства православных храмов в Москве, советник мэра столицы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин дополнил, что храм практически построен.

«Церковь увенчана куполом и крестом. Готова двухъярусная колокольня с характерным для Владимирской школы православного зодчества шатровым завершением. Главный, верхний храм рассчитан на 500 прихожан, нижний – в честь Боголюбской иконы Божией матери - будет вмещать более 300 человек», – разъяснил он.

Ресин добавил, что сейчас приход во главе с настоятелем ведет сбор средств на установку колоколов.

К концу будущего года будут полностью благоустроены прилегающие к храму территории. Неподалеку от строящегося храма, в районе Кременчугской улицы находится природный парк, который уже приведен в порядок. Таким образом, жители района получат расширенную и комфортную зону отдыха.

Левкин напомнил, что всего в Западном административном округе введено в эксплуатацию восемь храмов. Сейчас идет строительство семи церквей. На этапе проектирования находятся четыре храма, а еще по пяти идет подготовка к проектированию.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы и патриарх Московский и всея Руси.