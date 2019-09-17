РИАМО - 17 сен. На 2-м километре автомобильной дороги А-108 в Сергиево-Посадском городском округе открыли для движения автомобилей новый участок трассы и путепровод, сообщается на сайте федерального дорожного агентства «Росавтодор».

Протяженность нового участка составила 2 километра. Реконструкция данного участка трассы с возведением путепровода началась в 2017 году. Работы проводились для ликвидации одноуровневого пересечения автомобильной и железной дороги, чтобы обеспечить безопасности движения и устранить пробки на железнодорожном переезде.

«Мероприятиями по улучшению обустройства участка реконструкции предусматривалась установка более 1000 метров металлического барьерного ограждения и около 4 километров линий наружного освещения. Также для удобства местных жителей строители обустроили четыре автобусные остановки, оборудованные переходно-скоростными полосами», - говорится в сообщении.

Кроме того, для снижения негативного воздействия на экологическую обстановку в жилых районах около данного участка дороги установлены шумозащитные экраны площадью более 8 тысяч квадратных метров и два очистных сооружения.

Полностью строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию дороги запланированы на декабрь текущего года. Данный участок поможет увеличить пропускную способность трассы, освободить МКАД от транспортных потоков межрайоных связей региона, перераспределить транзитное движение между федеральными дорогами, обеспечить беспрепятственный выезд на основные магистрали области.