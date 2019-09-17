РИАМО - 17 сен. В Москве на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и кареты скорой помощи, в дорожной аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГИБДД по Москве.

«На проспекте Вернадского столкнулись три транспортных средства – легковой автомобиль, автобус и скорая помощь. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства происшествия выясняются.