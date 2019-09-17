РИАМО – 17 сен. Прокуратура столицы из-за сведений ряда СМИ о видеозаписи, размещенной в социальной сети, на которой группа подростков подвергает избиению девушку, организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что 12 сентября на территории Новомосковского административного округа столицы группа подростков, действуя из хулиганских побуждений, напали на ранее знакомую им 16-летнюю девушку.

«Они стали поочередно наносить ей множественные удары по лицу, голове и телу, а также высказывали в адрес несовершеннолетней оскорбления и угрозы. Их совместными действиями потерпевшей причинен ушиб мягких тканей лица и левой подвздошной области. Вследствие причиненных телесных повреждений девушка обратилась в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои».

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.