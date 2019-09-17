РИАМО - 17 сен. В Подмосковье в этом году к налоговому уведомлению не будет прикладываться квитанция на уплату налогов по форме платежного документа, реквизиты которого будут содержаться в самом уведомлении, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по региону Александр Комзов.

«В этом году не будет платежного документа, так как в самой форме налогового уведомления будет вся необходимая информация для уплаты этих налогов. А конкретно: полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволит вводить сведения автоматически, а также если есть возможность платить через различные терминалы, то можно воспользоваться штрих-кодом и QR-кодом», - сказал Комзов.

Он отметил, что если у гражданина имущество находится в нескольких регионах или муниципальных образованиях, то уведомление будет содержать столько же QR-кодов, по ним налоги направятся в бюджеты по месту нахождения имущества. Кроме того, в налоговом уведомлении не указываются сведения об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи.

По его словам, для того чтобы оперативно разобраться в полученном налоговом уведомлении, на сайте www.nalog.ru размещена промостраница «Налоговые уведомления - 2019».