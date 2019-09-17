РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 сен. В подмосковных Люберцах 22 сентября пройдет товарищеский футбольный матч между командой ветеранов горокруга и легендами московского «Спартака», сообщил журналистам глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«22 сентября в Люберцах на стадионе «Торпедо» состоится товарищеский матч между сборными командами ветеранов по футболу городского округа и московского «Спартака». Встреча приурочена к 30-летию первого товарищеского матча между командами «Торгмаш» Люберец и «Спартак» Москвы», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что 7 октября 1989 года встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу спартаковцев. Накануне, 6 октября, «Торгмаш» выиграл первенство РСФСР, выйдя во вторую лигу Советского Союза.

«Это было действительно знаменательное событие, когда районная команда вышла на всесоюзный уровень благодаря слаженной игре футболистов и хорошему тренерскому составу сборной «Торгмаш», – подчеркнул Ружицкий.

Он отметил, что 22 сентября, как и 30 лет назад, на поле люберецкого «Торпедо» выйдут легенды российского и мирового футбола: легенды «Спартака» Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Олег Кожлев, Валерий Шмаров, Юрий Гаврилов. Под руководством тренера Олега Романцева им предстоит провести полноценный матч со сборной Люберец, в которую войдут Сергей Хромов, Владимир Малахов, Вячеслав Трушкин, Валерий Лихобабенко, Валерий Глухин и другие.

«Особо хочу подчеркнуть, что вход на стадион бесплатный. Начало матча в 14:00», – заключил Ружицкий.