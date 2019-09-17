РИАМО - 17 сен. Подмосковным налогоплательщикам направят около 1 миллиона уведомлений об уплате имущественных налогов за 2018 год через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя УФНС России по Московской области Александр Комзов.

«У нас на сегодняшний момент порядка 1,2 миллиона личных кабинетов. Туда будут размещены около 1 миллиона сводных налоговых уведомлений, а 2,6 миллиона уведомлений будут направлены на бумажных носителях», - сказал Комзов.

Он отметил, что рассылка налоговых уведомлений уже началась, она продолжится до середины октября. Традиционно бумажные налоговые уведомления печатаются в центрах ФКУ «Налог-Сервис» ФНС РФ и направляются налогоплательщикам через «Почту России» не менее чем за 30 рабочих дней до наступления срока уплаты.

В России установлен единый срок уплаты имущественного налога – до 1 декабря. Однако в этом году с учетом выходных дней дата сдвигается на 2 декабря.

«В этом году не получат сводные налоговые уведомления граждане, налогоплательщики, обязательства которых по всем трем налогам составляют меньше 100 рублей, а также те, у которых за счет льгот и вычетов исчисленная сумма налогов может равняться нулю», - заключил Комзов.