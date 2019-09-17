РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске сделали выговор водителю автобуса №35К за некорректное общение с пассажиром, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на некорректное поведение водителя автобуса на маршруте №35К. Она отметила, что в микрорайоне Климовск у водителя не прошла для оплаты карта «Стрелка», но он отказался повторно проверять ее и грубо потребовал оплату.

«Администрация городского округа рассмотрела обращение по вопросу соблюдения правил поведения водительского и кондукторского состава на муниципальном маршруте №35К. Указанный маршрут обслуживает ООО «Автомиг», а рейс на автобусе выполнял водитель Аскаров. По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия было принято решение о привлечении указанного водителя к дисциплинарной ответственности в виде выговора», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что также руководством автопредприятия был проведен дополнительный инструктаж водительского и кондукторского состава о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и вежливого и корректного общения с пассажирами.