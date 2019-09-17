РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Балашихинская хоккейная команда «Метеор» завоевала Суперкубок Балашихи 2019, матч с московской командой «ЭнергоАльянс», которая стала победителем Кубка Балашихи 2019, завершился со счетом 3:1, сообщается на сайте Балашихинской хоккейной лиги.

«На Ледовой Арене имени Юрия Ляпкина прошел Суперкубок Балашихи 2019 между чемпионом балашихинской хоккейной лиги сезона 2018/2019 – ХК «Метеор» и победителем Кубка Балашихи 2019 – ХК «ЭнергоАльянс». Матч завершился со счетом 3:1, обладателем Суперкубка Балашихи 2019 стала команда «Метеор», – говорится в сообщении.

Победные шайбы забросили игроки «Метеора»: Алексей Тарасов, Кирилл Бирюшев, Евгений Шарапов.

«Мы благодарим команды за участие и желаем всем новых побед и удачи в новом сезоне Балашихинской хоккейной лиги!», – заключается в материале.