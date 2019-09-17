РИАМО – 17 сен. Следователи устанавливают причины возгорания в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Установлено, что во вторник после ликвидации пожара в жилом доме, расположенном по Звездному бульвару в Москве, в одной из квартир спасатели обнаружили тело женщины 1958 года рождения.

«По данному факту Следственными органами Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователями выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.