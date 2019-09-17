РИАМО - 17 сен. Уникальное троллейное развлечение зиплайн заработало в столичном спорткомплексе «Лужники», это первый зиплайн в Москве и единственный в России, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы очень долго ждали открытия этого «приключения», потому что для нас это становится еще одной вехой в развитии спортпарка «Лужников», наполняя его разными активностями не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей активного отдыха. Зиплайн появился в этом году вместе с открытием скалодрома, веревочного парка и большого количества спортивных площадок. Этим летом мы также запустили прогулки по крыше стадиона «Лужники», – сказала замдиректора по коммуникациям и продвижению АО «Лужники» Юлия Журкина.

Зиплайн – это усовершенствованный вариант тарзанки. Конструкция представляет собой спуск по стальному канату с использованием сил земного притяжения c помощью специальных креплений.

Любой желающий сможет спуститься из-под крыши Большой спортивной арены «Лужников» по тросу прямо к веревочному парку на территории спорткомплекса.

«Длина маршрута – 207 метров, которые пассажир преодолевает за 25 секунд со скоростью до 40 километров в час», – уточнил основатель компании Zipline.Moscow Лев Кассиль.

Зиплайн будет работать с апреля по ноябрь ежедневно с 10:00 до 20:00. Стоимость развлечения – от 800 до 1,5 тысяч рублей.