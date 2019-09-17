РИАМО - 17 сен. В 35 муниципальных образованиях Подмосковья завершился ямочный ремонт на дорогах местного значения, всего в регионе заделано около 90 тысяч дорожных ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала текущего года в системе контроля и планирования работ дорожной инфраструктуры (СКПДИ) зарегистрировано более 319 тысяч ям, из них порядка 90 тысяч на дорогах местного значения.

«На сегодняшний день на дорогах регионального и муниципального значений устранено свыше 317 тысяч ям, в том числе более 88 тысяч на муниципальных и около 229 тысяч на региональных дорогах. В среднем ежедневно дорожные службы ремонтируют почти от 100 до 800 ям», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объем работ на муниципальной сети дорог провели в городском округе Красногорск (оцифровали и устранили 4675 ям), Коломенском городском округе (3667 ям), Богородском городском округе (3522 ямы), Ленинском городском округе (3303 ямы), городском округе. Люберцы (2758 ям), Сергиево-Посадском городском округе (2579 ям), городском округе Подольск (2468 ям), городском округе Химки (2323 ямы) и в Можайском городском округе (1529 ям).

Работы продолжаются на территории 27 муниципалитетов, в том числе в Истре, где устранили 2630 ям, оцифровав 2645, Королеве (устранили 2526 из 2547 ям), Павловском Посаде (устранили 2820 из 2859 ям), Домодедове (устранили 2467 из 2532 ям), Лобне (устранили 1547 из 1617 ям) и Шатуре (устранили 995 из 1064 ям).

Ямочный ремонт проводится в соответствии со стандартом – сначала удаляется поврежденный асфальт, и в случае, если на одной площади несколько дефектов дорожного покрытия, то осуществляется ремонт «картами», что позволяет получить более ровную поверхность и увеличить долговечность отремонтированного участка.

С 2016 года весь процесс ямочного ремонта на дорогах Подмосковья контролируются через СКПДИ, где производится оцифровка ям с занесением в программу геометок, после чего подрядчик автоматически получает задание со сроками устранения дефектов. Подрядчик обязан подтверждать в системе выход на объект, по завершению работ отчитываться с помощью фото и видео о выполненных объемах.