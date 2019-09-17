РИАМО – 17 сен. Мать футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла поделилась снимком счастливой семьи после освобождения сыновей из колонии по УДО во вторник, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» – написала Светлана Кокорина в своем Instagram-аккаунте.

Во вторник Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу, ранее им удовлетворили просьбу об условно-досрочном освобождении.

Также адвокат Кокорина Юрий Падалко отметил, что футболист перед выходом на свободу заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург).

В октябре прошлого года спортсмены участвовали в двух драках, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела. Суд признал их виновными и назначил наказание со сроками в колонии, но в сентябре 2019 года было принято решение об условно-досрочном освобождении, так как они не имели замечаний. Кокорин и Мамаев отсидели практически треть от срока.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявлял, что будет обжаловать вынесенный спортсмену приговор в кассационном порядке.