РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 сен. В подмосковных Котельниках до конца сентября установят пять новых ограждений у пешеходных переходов, ведущих к учебным заведениям, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сотрудники администрации совместно с представителями ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели выездное обследование на предмет определения мест установки железобетонных перильных ограждений на оборудованных пешеходных переходах, расположенных по пути следования к детским учебным учреждениям. В течение сентября пешеходные ограждения установят по пяти адресам», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что ограждения появятся по адресам: улица Строителей, дом №1; микрорайон Ковровый, дома №№2 и 35; улица Новая, дом №39; 3-й Покровский проезд, дом №2.