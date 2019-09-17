РИАМО – 17 сен. Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за январь-август этого года, количество обслуженных пассажиров с начала года возросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигло 33 миллионов 897 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«По итогам августа 2019 года Шереметьево вновь признан самым пунктуальным аэропортом мира согласно рейтингу информационно-статистической компании Flightstats. Аэропорт обеспечил своевременный вылет 93,83% рейсов», – отмечается в сообщении.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) в январе-августе вырос на 10% и составил 17 миллионов 998 тысяч человек, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) рост составил 16,5% – 15 миллионов 899 тысяч пассажиров.

Количество обслуженных пассажиров в августе 2019 года выросло на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5 миллионов 277 тысяч человек.

«Пассажиропоток на МВЛ в августе увеличился на 7,8% и достиг 2 миллионов 873 тысяч человек, на ВВЛ пассажиропоток вырос на 14,2% до 2 миллионов 404 тысяч пассажиров», – уточняется в пресс-релизе.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-августе стали Анталья, Париж, Ереван, Пекин и Тель-Авив. Самыми популярными у путешественников федеральными направлениями по итогам восьми месяцев являются Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Краснодар.

Наибольший вклад в рост пассажиропотока Шереметьева по итогам восьми месяцев 2019 года внесли авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, «Россия», «Икар», Royal Flight и Air France.

Воздушная гавань за январь-август обеспечила выполнение 259080 взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В августе 2019 года количество ВПО выросло на 8,5% до 35538.

Аэропорт Шереметьево – входит в топ-10 аэропортов-хабов Европы, крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок.