РИАМО - 17 сен. За два года в Московской области с 230 тысяч человек до 1,1 миллиона увеличилось количество жителей, получающих льготы по земельному налогу, такое увеличение произошло за счет пенсионеров и многодетных семей, сообщила на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела имущественных и ресурсных налогов управления ФНС России по Подмосковью Елена Тарасова.

«По итогам двух лет количество граждан льготной категории в Московской области по части земельного налога, в основном за счет пенсионеров и многодетных, увеличилось с 230 тысяч человек до 1,1 миллиона человек. Сумма предоставленных льгот увеличилась с 890 миллионов рублей почти до 3 миллиардов», - сказала Тарасова.

Она также добавила, что за последние два года в порядок администрирования имущественных налогов были внесены существенные изменения, однако все они направлены на улучшение положения налогоплательщика и снижение налоговой нагрузки на физические лица.