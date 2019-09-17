РИАМО - 17 сен. В Московской городской думе состоялась церемония принесения присяги избранными депутатами столичного парламента седьмого созыва, присягу принесли 45 депутатов, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Перед церемонией принесения присяги выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что несмотря на разность политических взглядов, новый состав думы должен объединить силы для решения проблем москвичей.

«Огромное количество наказов, которые вы получили от москвичей, не должны пропасть. Несмотря на партийную принадлежность, взгляды на те или иные проблемы, мы должны все вместе работать над теми наказами, которые мы получили от москвичей. Я дам поручение городским службам, чтобы они помогали вам в этом сложном, но очень нужном деле», - сказал Собянин.

Также на церемонии присутствовали почетные граждане города Москвы, члены правительства Москвы, члены Мосгоризбиркома, председатель Мосгорсуда и приглашенные руководители общественных организаций.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отметил, что состав столичной думы обновился более чем на 60%.

«Окружными комиссиями приняты решения о регистрации избранных депутатов Московской городской думы. Нынешний состав думы обновился чуть больше чем на 60%. В составе депутатов 40% женщин. Поздравляю вас с победой в тяжелой продолжительной борьбе. Впереди вас ждет трудная работа на благо Москвы и москвичей», - сказал Горбунов.

Новый состав Мосгордумы выбрали в единый день голосования - 8 сентября. Итоговая явка на выборах составила 21,77%. Депутатов избирали по 45 одномандатным округам, всего в столичный парламент избрано 45 депутатов.