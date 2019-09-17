РИАМО - 17 сен. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области разработало ряд изменения в нормативные акты, касающиеся организации розничных рынков, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«С 1 октября 2019 года вступают в силу изменения, которые вносятся в Гражданский кодекс Российской Федерации, в части электронного взаимодействия между сторонами при совершении гражданско-правовых сделок», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Теперь юридическую силу приобретут сделки, заключенные с помощью электронных или любых иных технических средств. Также поправки к Гражданскому кодексу РФ предусматривают возможность заключения договора в письменной форме путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, а также с помощью обмена письмами, телеграммами, электронными документами.

Поэтому в Подмосковье изменится типовая форма договора о предоставлении торгового места на розничных рынках, которая была утверждена распоряжением регионального министерства потребительского рынка и услуг.

«Таким образом, разработанные изменения направлены на оптимизацию взаимоотношений между управляющей рынком компанией и хозяйствующими субъектами. Кроме того, в целях упрощения взаимодействия между министерством и управляющей рынком компанией процедура передачи информации о продавцах на рынке, о заключенных договорах между управляющей рынком компанией и продавцами будет происходить в электронном виде», - добавил Посаженников.

Еще одной поправкой к распоряжениям, разработанной министерством, станет изменение рекомендаций по ведению реестров продавцов и договоров о предоставлении торговых мест. Их форма также была утверждена Минпотребрынка Подмосковья.