РИАМО - 17 сен. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на 37 неделе 2019 года в Москве спокойная, показатели заболеваемости ниже эпидемического порога во всех возрастных группах на 33,6%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. В медицинские организации государственной системы здравоохранения столицы поступила вакцина против гриппа для иммунизации детей и взрослых в достаточном количестве, как по федеральным поставкам, так и закупленная департаментом здравоохранения Москвы на средства, выделенные правительством Москвы», - отмечается в материале.

По состоянию на 16 сентября за счет всех источников финансирования в Москве привито свыше 410 тысяч человек, в том числе более 78,5 тысяч детей. Охват прививками против гриппа составляет 3,3% населения Москвы.

В целях обеспечения доступности иммунизации против гриппа взрослого населения в городе организована работа 65 мобильных прививочных пунктов у 31 станции метро, трех станций Московского центрального кольца («Площадь Гагарина», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского»), железнодорожной станции Крюково, в двух многофункциональных центрах (ТРЦ «Афимолл сити» и МФЦ «Теплый стан») и в 28 мобильных модулях в парковых зонах столицы.