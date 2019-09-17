РИАМО - 17 сен. Единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей получат ветераны столицы к 78-й годовщине битвы под Москвой, что в два раза больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

На заседании во вторник президиум правительства Москвы принял распоряжение «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 78-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой».

«В 2019 году выплата будет увеличена в два раза по сравнению с 2018 годом и составит 20 тысяч рублей. Ожидается, что ее получателями станут 8709 ветеранов», - говорится в сообщении.

Материальную помощь выплатят инвалидам и участникам ВОВ, участникам обороны города (награжденным медалью «За оборону Москвы», участникам строительства оборонительных рубежей под столицей, работникам предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железно­дорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившимся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года).

Контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В результате контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления советских войск враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверской) и Смоленской областей. Фашистская Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.