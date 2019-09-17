РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 сен. Более 30 жителей Балашихи смогли получить ответы на вопросы о преимуществах строительства транспортных развязок и реконструкции трассы М-7 «Волга» на встрече с руководителем ФКУ управления автомобильной магистрали «Москва – Нижний Новгород» Алексеем Борисовым, ввод новых объектов к концу текущего года значительно повысит пропускную способность трассы, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

На встрече, которая прошла в строительном штабе, Борисов напомнил жителям, что проект реализуется в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России». Все работы планируют завершить к концу 2019 года.

«Новые транспортные развязки на 27 и 30 километрах позволят обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд по федеральной дороге. Ввод объектов значительно повысит пропускную способность участка, трасса станет шире, будут ликвидированы левые повороты и светофоры», – сказал Борисов.

Он добавил, что разделение транспортных и пешеходных потоков за счет установки ограждений и надземных переходов позволит исключить лобовые столкновения и наезды на пешеходов.

На встрече жители Балашихи высказали пожелания по вопросу организации движения на трассе. Они попросили сохранить несколько съездов и действующих остановок, проработать возможность пешеходного сообщения между кварталами Безменково и ВНИИПО.

Алексей Борисов взял на контроль все обращения жителей и обещал выработать оптимальные решения по поднятым вопросам.

Трасса М-7 «Волга» – одна из самых загруженных дорог Московской области, особенно на участке МКАД – Балашиха. Интенсивность движения там превышает 100 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках проекта, стартовавшего в конце 2017 года, проезжая часть на участке с 26 по 30 километр будет расширена до шести полос движения. Также будут построены три разворотные петли с эстакадами. На 26 км трассы одна петля позволит транспорту развернуться в сторону Москвы, другая – развернуться в сторону Владимира и проехать по направлению Владимир – Восточное шоссе. На 30 километре петля обеспечит разворот в сторону Москвы, проезд по направлению Восточное шоссе – Москва и поворот с М-7 в микрорайон Сакраменто.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на участке установят четыре надземных пешеходных перехода, барьерное и перильное ограждения, сплошные линии электроосвещения, а в зоне жилой застройки – шумозащитные экраны и остекление фасадов жилых помещений, обращенных к автомобильной дороге М-7 «Волга».