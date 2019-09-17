РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 сен. В подмосковных Люберцах 19 сентября стартует серия бесплатных кино- и мультпоказов для жителей горокруга, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по культуре администрации муниципалитета.

«Мы приглашаем жителей Люберец посетить кинопоказы и мультпоказы, которые проходят в наших учреждениях культуры. На все сеансы вход свободный. Девятнадцатого сентября в 16:00 в Люберецком Дворце культуры состоится показ документального фильма о вреде курения, алкоголизма и наркотиков «В будущее без риска», – говорится в сообщении.

Люберецкий Дворец культуры находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №200.

20 сентября в 17:00 в культурно-досуговом центре «Союз» состоится кинопоказ художественного фильма 1976 года «Тимур и его команда» режиссеров Александра Бланка и Сергея Линкова. Культурно-досуговый центр «Союз» находится в доме №2 на Шоссейной улице поселка Малаховка.

26 сентября в 17:00 в Красковском культурном центре покажут мультфильм «Приключения поросенка Фунтика». Красковский культурный центр находится по адресу: улица Лорха, дом №2. 28 сентября в 11:00 в Централизованной библиотечной системе Люберец состоится беседа «Для итальянца женщина – искусство!». Затем пройдет показ фильма 1964 года «Брак по-итальянски» режиссера Витторио Де Сика с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. ЦБС расположена по адресу: Люберцы, улица Шоссейная, дом №8.

Двадцать восьмого сентября в 18:00 в культурно-досуговом центре⠀«Октябрьский» покажут фильм 2004 года «Троя» режиссера Вольфганга Петерсена. В нем рассказывается о кровопролитной войне из-за похищения жены царя Спарты Менелаи. КДЦ находится по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А.