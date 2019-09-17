РИАМО - 17 сен. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Подмосковья в следующем году прогнозируются в объеме 28,1 миллиарда рублей, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя управления ФНС России по Московской области Александр Комзов.

«На сегодняшний момент управлением сформирован прогнозный план поступлений в консолидированный бюджет Московской области на 2020 год – это составляет 28,1 миллиарда рублей, что на 700 миллионов рублей больше к уровню прошлого года», - сказал Комзов.

Он отметил, что имущественные налоги – это стабильный источник формирования регионального и местных бюджетов в Московской области, на их долю приходится практически пятая часть консолидированного бюджета региона.

Комзов напомнил, что в России установлен единый срок уплаты имущественного налога – до 1 декабря. Однако в этом году с учетом выходных дней дата сдвигается на 2 декабря.

Ранее пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области сообщала, что консолидированный бюджет Подмосковья за первые восемь месяцев 2019 года получил 50,8 миллиона рублей поступлений от налога на профессиональный доход. Ставка налога для самозанятых физических лиц составляет всего 4%.