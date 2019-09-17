РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. В подмосковном Домодедове в связи с ремонтными работами 20 сентября с 0:00 до 6:00 будет полностью закрыт железнодорожный переезд, соединяющий Садовую улицу и проспект 1-го Мая, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В ночь с 19 на 20 сентября будут проводится аварийно ремонтные работы по смене железнодорожного полотна и асфальтного покрытия. В связи с этим будет полное закрытие движения с пересечением железнодорожных путей Павелецкого направления Московской железной дороги Домодедово - Белые Столбы», - говорится в сообщении.

Переезд вновь заработает 20 сентября в 6:00.