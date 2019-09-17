РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 сен. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» установили лавочку и урну у многоквартирного дома по Быковской улице в Подольске, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске сотрудниками управляющей компании МУП «ДЕЗ» во вторник, 17 сентября, была произведена установка лавочки и урны по адресу: улица Быковская, дом 5/36», – говорится в сообщении.

Также в настоящее время завершилось строительство мусоросборочной площадки по Октябрьскому проспекту, возле дома 9.