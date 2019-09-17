РИАМО – 17 сен. В Подмосковье по факту травмирования несовершеннолетнего мальчика организована доследственная проверка, ребенок погиб у ж/д станции в Воскресенске, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, во вторник около 09:00, несовершеннолетний мальчик 2002 года рождения, при попытке перейти железнодорожные пути станции Москворецкая на запрещающий сигнал светофора, травмирован проходящим поездом Грозный-Москва.

«От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.