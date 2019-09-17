РИАМО - 17 сен. На кулинарном фестивале, который впервые прошел в подмосковном Электрогорске на городском бульваре, жителей и гостей угощали 10 команд предприятий, учреждений и организаций, посмотреть, как готовят различные блюда, попробовать их и оценить собралось около 1,3 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Каждая команда постаралась удивить взрывными вкусовыми сочетаниями, оригинальной подачей блюд и неповторимой атмосферой. Готовили шедевры на открытом воздухе – на костре, гриле, мангале. Это придавало каждому блюду неповторимые аромат и вкус. Никаких рангов и привилегий, а судьи – жители Электрогорска», — говорится в сообщении.

Жители продегустировали каждое блюдо, но им было необходимо выбрать лишь одного победителя кулинарного поединка. Им стала команда электрогорской больницы «МЕДоВАРы». Шеф-повар Валерий Фуртуна взял за основу блюда разных народов и приготовил хачапури по-азербайджански, по-грузински, по-молдавски, а также абхазский аджапсандал.

«Кулинарный поединок» - отличное название для прошедшего конкурса. Именно атмосфера поединка и была между конкурентами, каждый участник показал поистине классное блюдо. Мы тщательно готовились к мероприятию, продумывали, чем будем угощать гостей. В поединке нашими соперниками были сильные команды. Но судьи выбрали нас. Спасибо всем участникам нашей команды. Мы очень рады и гордимся победой», — отметил Фуртуна.

Победителю вручили грамоту и подарок – гриль-барбекю. Второе место заняла команда «Поварята-дошколята», третье – «кУХАрки». Помимо праздника вкуса, для гостей мероприятия подготовили концертную программу, развлечения для детей.