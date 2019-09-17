РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Проверка системы пожарной сигнализации пройдет 18 сентября в домах, расположенных на трех улицах в Подольске, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

Во вторник подрядчик проводит проверку системы пожарной сигнализации в многоквартирных домах на Бородинском бульваре.

«На улице Давыдова, Электромонтажном проезде и Юбилейной улице проверка будет проводиться 18 сентября», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что проводить проверку пожарной сигнализации будут с 9:30 до 18:00. В ходе работ будет звучать сирена, опустятся лифты и включится подача воздуха.