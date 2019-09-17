РИАМО – 17 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о деле Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам тюрьмы за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, подчеркнул, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора, сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что президент смотрел это видео. Понимаете, это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Я еще раз повторяю: есть вердикт суда, и есть законное право по опротестованию этого вердикта», – заявил Песков на вопрос журналистов о том, видел ли российский лидер Владимир Путин видео задержания Устинова.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что в Кремле не считают возможным комментировать решение суда и действия того или иного судьи.

Тверской суд столицы 16 сентября отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа.

По материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов якобы активно сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый своей вины не признал.