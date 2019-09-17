РИАМО – 17 сен. Футбольный клуб «Зенит» официально заявил, что готов предоставить шанс на возвращение в профессиональный спорт нападающему Александру Кокорину, недавно условно-досрочно освободившемуся от отбывания наказания в тюрьме, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — отмечается в сообщении.

В «Зените» надеются, что Кокорин быстро восстановит форму и сможет включиться в игру. В футбольном клубе отметили, что форвард вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой, а значит в полной мере понес положенное ему наказание.

Кроме того, в заявлении ФК уточняется позиция главного тренера команды Сергея Семака, поддерживавшего Кокорина и его семью во время разбирательства.

«Он продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», — говорится в материале.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в двух драках, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака. Тогда же в отношении спортсменов возбудили уголовные дела. Решением суда их признали виновными.

В сентябре 2019 года было принято решение об условно-досрочном освобождении, так как они не имели замечаний. Футболисты пробыли в тюрьме практически треть от назначенного им срока заключения.