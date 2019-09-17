РИАМО - 17 сен. Нежилые помещения общей площадью около 200 квадратных метров в кирпичном здании XIX века, являющимся образцом неоклассицизма, реализуют на торгах в Москве в октябре, в начале 1860-х годов в этом здании находилась фабрика парчовых тканей, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Инвесторам предлагается приобрести объект, расположенный в Басманном районе с адресным ориентиром: Мясницкая улица, дом 22, строение 1.

«Выставленный лот представляет собой коммерческие помещения, расположенные в подвале и на первом этаже жилого дома, на первой линии, рядом с метро. Путь до ближайшей станции метро «Тургеневская» займет не более пяти минут пешком. Также объект имеет отдельный вход. Дом находится на пересечении Мясницкой улицы и Банковского переулка. Помещения подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям», - сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

В начале 1860-х годов здание принадлежало купцу первой гильдии И.Е. Сытову. В своем владении Сытов устроил фабрику парчовых тканей, а на первом этаже открыл магазин по их продаже.

Начальная цена лота — 63,9 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершается 9 октября 2019 года. Торги пройдут 17 октября.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева считает, что объект можно оценить, как удачный проект для инвестиций или личного бизнеса.

«Лот имеет все необходимые критерии для успешного ведения бизнеса – локация, историческая наполненность, близость к метро, потенциал к приросту дохода. Локация Мясницкой бесспорно является одним из главных торговых коридоров столицы. Здесь находится множество бизнес-центров, коворкингов, различных отделений банков и сервисных услуг. Также положительным фактором служит создание комфортной городской среды в этом районе. Все это придает особую ценность для помещений ритейла», - сказала Румянцева.