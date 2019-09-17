РИАМО - 17 сен. С начала 2019 года операторы-психологи, работающие в системе-112 Московской области, обработали около 3,5 тысяч вызовов, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Получить психологическую помощь можно по единому номеру службы спасения в Подмосковье — операторы-психологи дежурят круглые сутки.

«Как правило, психологи системы-112 Московской области общаются с людьми, которые попали в экстренную ситуацию, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия до приезда экстренных служб. Разговор с заявителем может длиться несколько минут, а может занять и более длительное время, все зависит от ситуации», - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы-психологи помогают людям, находящимся в суицидальном состоянии, беседуют с заявителями, столкнувшимися с потерей близких, серьезными болезнями, семейными проблемами.

Всего за время работы системы-112 (с 1 июня 2015 года) психологи обработали около 19 тысяч заявок.