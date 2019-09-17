РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В поселках Дубровицы и Кузнечики подмосковного Подольска в 2020 году планируют установить две новые детские площадки, сообщила «РИАМО в Подольске» главный эксперт теротдела «Дубровицкий» Лариса Торченюк.

Она отметила, что в настоящее время в поселке Дубровицы одноименного микрорайона комплексно отремонтировали дворовую территорию домов №№5, 6 и 7. В частности, установили детскую площадку, спортивные тренажеры, тротуары, дополнительные парковочные места и многое другое.

«Детскую площадку в данном дворе торжественно открыли еще в середине августа. Особенность данных работ заключалась в том, что сами жители просили установить ее именно по данному адресу и не ограждать спортивные тренажеры. Мы пошли навстречу и сделали все так, как и хотели жители. Помимо этого, в планах на 2020 год установить еще две детские площадки - в поселке Дубровицы у домов №№67 и 68 и в поселке Кузнечики, у дома №7», - сказала Торченюк.