РИАМО - 17 сен. В подмосковном Электрогорске прошел конкурс на лучшую флеш-зарядку, победителями стали коллективы лицея, детского сада №35 «Елочка» и фитнес-клуба Натальи Гороховой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В конкурсе на лучшую зарядку приняли участие 15 команд. Среди них: коллективы всех школ города, пять детских садов, Дома культуры, Молодежного центра, электрогорской больницы, администрации, фитнес-клубов. Соревнования проходили два дня», — говорится в сообщении.

В завершение представители всех организаций и учреждений города собрались на итоговую флеш-зарядку, которая прошла на городском бульваре. Здесь же прошло награждение победителей конкурса. Ими стали: коллективы лицея, детского сада №35 «Елочка» и фитнес-клуба Натальи Гороховой.

Грамотами, кубками и памятными подарками победителей наградила одна из членов жюри – заместитель главы администрации Людмила Шапар. Остальные команды получили грамоты за участие в мероприятии.

В конкурсе «Лучшая зарядка» приняли участие более 600 человек. Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни.

Конкурс на лучшую флеш-зарядку прошел в Электрогорске третий год подряд.